München - Thomas Müller wird dem ehemaligen Fußball-Bundestrainer Joachim Löw nicht nur als "großer Spieler" in Erinnerung bleiben. "Auch als Typ war und ist er einzigartig", würdigte der 65-Jährige in einem Gastbeitrag der "Süddeutschen Zeitung" den Torjäger, der am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach zum letzten Mal ein Heimspiel für den FC Bayern München bestreiten wird. Noch ist unklar, wo der 35-Jährige seine Laufbahn fortsetzen wird.