Ein Tor von Carl Mai Mitte der zweiten Halbzeit entschied das Finale im Fußball-Ligapokal am Sonntag in Mittelschmalkalden zugunsten der SG Herpf.
Fußball-Ligapokalfinale Carl Mai schießt Herpf ins Glück
Ralf Ilgen 24.05.2026 - 18:56 Uhr
In einem umkämpften und chancenreichen Ligapokal-Finale des Rhön-Rennsteig-Kreises setzte sich die SG Herpf am Ende knapp 1:0 gegen den FC Zella-Mehlis durch.
Ein Tor von Carl Mai Mitte der zweiten Halbzeit entschied das Finale im Fußball-Ligapokal am Sonntag in Mittelschmalkalden zugunsten der SG Herpf.