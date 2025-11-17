Im Viertelfinal-Duell des Ligapokals setzte sich der FC Zella-Mehlis gegen den SV Stahl Brotterode-Trusetal am Ende klar mit 3:0 (2:0) durch. So klar, wie das Ergebnis aussagt, war es von den Spielanteilen her allerdings nicht. Die Gäste hielten am Samstag (15. November) in der „Arena Schöne Aussicht“ lange mit, blieben im Gegensatz zu den Hausherren allerdings bei ihren Angriffen meist zu harmlos und leisteten sich zu viele vermeidbare Fehler.