Nur vier Tage nach der Niederlage im Kreisoberliga-Punktspiel in Herpf hatte die SG Jüchsen auf heimischem Geläuf die Chance zur Revanche für die dort erlittene 1:3-Niederlage. Im Halbfinale des Fußball-Ligapokals war dieses Mal Herpf der Gast. Zudem war diese Partie auch die Neuauflage des Vorjahresfinals, das an gleicher Stelle stattfand und in der SG Herpf einen klaren Gewinner hatte (4:0). Aber erneut hieß der Sieger nach 90 Minuten Herpf. Die Gäste drehten dabei einen 0:2-Rückstand und feierten vor der tollen Kulisse von 350 Besuchern den zweiten Finaleinzug in Folge.