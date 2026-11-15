Nur noch 14 Pokalspiele und -siege für den FSV Schmalkalden bis zum DFB-Pokal-Finale in Berlin! Diese Zahl ist zwar faktisch korrekt, aber selbstverständlich nicht ernst gemeint. Ebenfalls korrekt, aber auch ebenso ernst wie beeindruckend ist die Serie, die die Schmalkalder Fußballer in diesem Jahr hinlegen. Seit dem 22. März in der 1. Kreisklasse ist der FSV ungeschlagen und steht 21 Partien später an der Tabellenspitze der Kreisliga sowie im Halbfinale des Ligapokals. Im Viertelfinale schaltete man am Samstag den Kreisoberligisten FSV Goldlauter 2:1 aus.