Fußball: Leipziger Kapitän Raum für WM nominiert

Leipzig - Kapitän David Raum von RB Leipzig ist für die WM in Nordamerika nominiert worden. Das teilten der Fußball-Bundesligist sowie der DFB kurz vor der offiziellen Bekanntgabe des 26-köpfigen Kaders mit.
Von fünf Leipziger Kandidaten ist einer sicher bei der WM. David Raum fährt mit nach Nordamerika.
Leipzig - Kapitän David Raum von RB Leipzig ist für die WM in Nordamerika nominiert worden. Das teilten der Fußball-Bundesligist sowie der DFB kurz vor der offiziellen Bekanntgabe des 26-köpfigen Kaders mit.
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"Ich bin froh, dass du Teil dieser Mannschaft bist, weil du immer eine extrem positive Verrücktheit reinbringst. Du bist super positiv, bist immer gut gelaunt", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann. Sorge mache ihm das gemeinsame Tattoo im Falle des WM-Titels, weil er fürchte, bei Raum keinen Platz mehr zu finden.
Für Raum wird es die zweite WM nach Katar 2022. Beim Vorrunden-Aus im Wüstenstaats stand der 28-Jährige in allen drei Spielen in der Startelf. Auch in den USA gilt der Linksverteidiger als gesetzt, spielt bei Standardsituationen eine wichtige Rolle. Zudem stellt sich Raum bei dem Turnier ins Schaufenster. Sein Vertrag läuft im kommenden Jahr aus, dem Vernehmen nach verfügt er über eine Ausstiegsklausel.