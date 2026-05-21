Fußball: Leipziger Kapitän Raum für WM nominiert

Für Raum wird es die zweite WM nach Katar 2022. Beim Vorrunden-Aus im Wüstenstaats stand der 28-Jährige in allen drei Spielen in der Startelf. Auch in den USA gilt der Linksverteidiger als gesetzt, spielt bei Standardsituationen eine wichtige Rolle. Zudem stellt sich Raum bei dem Turnier ins Schaufenster. Sein Vertrag läuft im kommenden Jahr aus, dem Vernehmen nach verfügt er über eine Ausstiegsklausel.