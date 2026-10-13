Jena - Der hellste Stern am Fußball-Himmel vom FC Carl Zeiss Jena leuchtet ab dem 14. Oktober auch im Sternbild der Waage. Zum 85. Geburtstag erhält Peter Ducke seinen eigenen Stern, der im Europäischen Institut der Sterntaufe eingetragen ist. "Ich kann es gar nicht fassen und muss es erst sehen, um daran zu glauben, dass ein Stern am Firmament meinen Namen trägt. Das ist unglaublich", sagte der Jubilar zu dem Geschenk der Elf5 Jena GmbH, dem gemeinsamen Marketing-Team vom FC Carl Zeiss Jena und der Basketballer von Science City Jena.