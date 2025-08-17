Auch wenn das Ergebnis eine eindeutige Sprache spricht, war es bei weitem keine so klare Angelegenheit, gelang es Ilmenau doch erst in der Schlussphase die Weichen auf Sieg zu stellen. Vor dem Spiel wurde Hannes Kutzer durch das Trainerteam als bester Torschütze der letzten Kreisoberligasaison geehrt. Nach seiner Einwechslung stellte er seine Torgefährlichkeit eindrucksvoll unter Beweis, traf zum 2:0 und legte Hertel mit zwei genauen Zuspielen zu dessen zweiten und dritten Toren auf (85., 90.+3).