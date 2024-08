Im Sommer ist der SC 1903 Weimar nach zwei Jahren Landesklasse wieder in die Thüringenliga aufgestiegen. Als Tabellenzweiter, weil der SV Schmölln als Staffelsieger verzichtete. Nun trifft er im Pokalkampf auf Hildburghausen. In der noch jungen Saison hat Gera in der Verbandsliga zweimal verloren. Hinter der Eintracht liegen zwei deutliche Niederlagen mit je fünf Gegentreffen. Dem FSV-Trainer ist es deshalb nun gar nicht so unrecht, dass die Meisterschaftsserie unterbrochen wird. Drei Fragen an Dirk Forkel: