In einem hochdramatischen, intensiven Duell zwischen dem FSV Schleiz und dem SV 09 Arnstadt kamen die Nullneuner mit dem 4:6-Sieg nach Elfmeterschießen erstmals nach zwei Erstrundenniederlagen in den vergangenen zwei Jahren im Landespokal wieder eine Runde weiter. Mit dem griffigen und aggressiven Gegner hatten die Nullneuner so ihre Probleme, sie ließen sich dabei von der Hektik, auch außerhalb des Platzes unnötig anstecken, was sich negativ auf ihr Spiel auswirkte. „Das war ein echter Pokalfight bei einem aggressiven Gegner, der uns alles abverlangte, leider haben wir uns zu sehr von Hektik auch von außen leiten lassen, wirkten zu ungeduldig. Die Verlängerung mit zweifacher Überzahl haben wir nicht gut gespielt, letztlich aber immer an uns geglaubt und im Elfmeterschießen die Ruhe bewahrt, hier ging es nur ums weiterkommen“, so ein gezeichneter Trainer Rene Deubner nach dem Spiel.