Für den FC Schweina-Gumpelstadt und den FC Barchfeld gab es zum Saisonauftakt keine Punkte. Die Pokalspiele am Wochenende dürften für die beiden Trainer René Heger und Stephan Anschütz zum richtigen Zeitpunkt kommen, um für den weiteren Saisonverlauf den richtigen Rhythmus zu finden. Dabei erwarten die Glücksbrunner am Samstag um 15 Uhr mit Wacker Nordhausen eine bekannte Mannschaft aus der Thüringenliga. Der FC Barchfeld spielt am Sonntag um 14 Uhr beim SV Grün Weiß Simmerode aus der Landesklasse, Staffel zwei.