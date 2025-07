Die beiden ersten Runden des Thüringen-Pokals der Saison 25/26 sind ausgelost worden. Im Rahmen der jährlichen Tagung des Spielausschusses des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) mit den Kreis-Obleuten erprobten Joachim Geßner, Mitglied im Spielausschuss des Kreisfußballausschusses (KFA) Jena-Saale-Orla, und Thilo Haucke, Mitglied im Spielausschuss des KFA Nordthüringen, ihr Händchen an den Kugeln. Sie zogen die Paarungen der Qualifikationsrunde sowie die erste Hauptrunde. Gemäß des Rahmenspielplanes werden die Paarungen der Quali-Runde am Wochenende vom 1. bis 3. August und die der ersten Hauptrunde am Wochenende vom 15. bis 17. August ausgetragen.