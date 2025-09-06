Fußball-Landespokal Jena-Profi schwer verletzt - "Mit dem Schlimmsten rechnen"

Bessere Platzkontrollen

Uluc fordert bei Pokalspielen, gerade bei unterklassigen Vereinen, vernünftige Platzkontrollen. "Ich denke, dass irgendwie mal was passieren muss, dass man Plätze vorher auch mal kontrolliert." Er sei mit dem Gedanken bei seinem Spieler. "Das macht ja auch was mit der Mannschaft, mit den Spielern was, wenn ein Rettungshubschrauber im Spiel über dem Spielfeld einfliegt. Wir müssen sehen, was der Junge hat, müssen aber mit dem Schlimmsten rechnen."