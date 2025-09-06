Fußball-Landespokal Jena-Profi schwer verletzt - "Mit dem Schlimmsten rechnen"

Greiz - Das Pokalspiel im thüringischen Landespokal zwischen dem 1. FC Greiz und dem FC Carl Zeiss Jena wurde von einer schweren Verletzung überschattet. Ohne Gegnereinwirkung trat Jenas Mittelfeldspieler Osazee Aghatise (39. Minute) in eine Kuhle im Rasen und verletzte sich offenbar schwer im Knie. Er musste minutenlang behandelt werden, Rettungsärzte kamen dann zu Beginn der zweiten Hälfte mit dem Hubschrauber, landeten neben dem Sportplatz Tempelwald und kümmerten sich um den 22 Jahre alten Aghatise, der in Köln geboren ist.