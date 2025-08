Vor der tollen Kulisse von mehr als 400 Zuschauern besiegte Fußball-Kreisoberligist SG Herpfer SV in der Qualirunde des Fußball-Landespokals den Ortsnachbarn und Landesklassen-Vertreter SV Walldorf 3:1. Der Sieg geht am Ende in Ordnung, weil die Gastgeber ihre Chancen besser nutzten und auch spielerisch mit den Walldorfern mithalten konnten.