Am vergangenen Samstag empfingen die Damen des ESV Lok Meiningen die Zweitvertretung des FC Carl Zeiss Jena zum Landespokal-Viertelfinale im heimischen Stadion Maßfelder Weg. Der Regionalligist setzte sich am Ende standesgemäß durch, auch wenn das Ergebnis sicherlich zu hoch ausfiel. Drei der sechs Jenaer Treffer markierte mit Melisa Collaku eine Spielerin, die aus Meiningen stammt und einst das Fußballspielen hier lernte.