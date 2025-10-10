Am Sonntag um 14 Uhr empfängt der FSV 06 Eintracht Hildburghausen im Achtelfinale des Thüringenpokals die BSG Wismut Gera. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz in Hildburghausen, der unter Fans und Spielern auch als „Käfig“ bekannt ist. Im Tor steht mit Julius Geyling ein wichtiger Rückhalt bei der Eintracht, der das Duell mit dem ehemaligen Oberligisten mit viel Vorfreude und einer gesunden Portion Optimismus angeht.