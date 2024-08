Fußball, Landespokal: Borsch zieht das große Los

Wartburgkreis „Endspurt“ für die Klosterkirche

Der Förderverein zur Erhaltung der Klosterkirche Vacha ist fast am Ziel: In Kürze soll die Sanierung des Jahrhunderte alten Gebäudes abgeschlossen sein. Mehr als 700 000 Euro wurden investiert. In Kürze sollen sich Interessierte auf der Baustelle umschauen können.