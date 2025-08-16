Nur eine Minute war in der Nachspielzeit absolviert, da verhinderte Ivan Taranenko die Verlängerung in der Erstrundenpokalpartie zwischen Gastgeber und Landesklassenvertreter FC Schweina-Gumpelstadt gegen den Thüringenligisten FSV Wacker Nordhausen. Der bis dato umsichtige Schiedsrichter Jan Weltzien (Viernau) traf eine sehr umstrittene Entscheidung und wertete eine Zweikampfführung vom Schweinaer Hannes Lichtenhahn als Foulspiel. Er entschied in der 90.+1 Minute auf Freistoß für die Nordhäuser. Lucian Gouitier legte sich den Ball zurecht und bediente im Strafraum Ivan Taranenko, der aus Nahdistanz zum 1:2 einköpfte. Ein bitteres Pokalaus für die Gastgeber, die vor allem im zweiten Abschnitt dem Favoriten auf Augenhöhe begegneten.