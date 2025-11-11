In einem der schönsten Stadien der Welt traten die B-Junioren der BSG Kali Werra Tiefenort im Achtelfinale des Landespokals gegen den 1. FC Eichsfeld an. Am Sonntag um 10.30 Uhr wurde angepfiffen, um diese Uhrzeit ist ein Kaffee nötig. Jakob Wagner traf für die Hausherren im Kaffeetälchen zum zwischenzeitlichen 1:1, am Ende hieß es aber 1:3 für die Gäste. Auch die SG VfB Vacha verabschiedete sich am Wochenende aus dem Pokal. Besser lief es für die Vertreter des Sportkreises im Landespokal der C-Junioren, wo die SG SV RW Buttlar und die SG FSV RW Breitungen die nächste Runde erreichten. Bei den D-Junioren war die SG SV Geismar in Heiligenstadt erfolgreich, Rafael Jordan und Jordi Mannel trafen zur 0:2-Pausenführung (Endstand 1:2) bei einem dominanten Auftritt mit mehreren Pfosten- und Lattentreffern. Für die Borscher A-Junioren stand in Jena bereits das Viertelfinale an, wo sich die Rhöner ebenfalls mit 2:1 durchsetzten.