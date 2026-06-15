Das Dorf Bickenriede im Eichsfeld war für die Alte-Herren-Fußballer der SG SV Kaltenborn am Sonntag ein gutes Pflaster. In der Altersklasse Ü60 landeten sie einen großen Erfolg. Die Kicker aus dem Bad Salzunger Stadtteil gewannen ungeschlagen mit elf Punkten aus fünf Spielen und nur einem Gegentor bei fünf eigenen Treffern die Landesmeisterschaft vor der SG SV Ollendorf (6:1 Tore/10 Punkte), der SG Sportfreunde Marbach (4:2/10), der SG SC Leinefelde (3:4/5), der SG SpVgg. Eintracht Erfurt (1:2/5) und Gastgeber SG Bickenriede. Das Team der SG Empor/Vimaria Weimar hatte seine Teilnahme kurzfristig abgesagt.