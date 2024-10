Fußball Kreisoberliga Hugk verhindert Hattrick für Franke

Am Feiertag gab es nicht für alle Kreisoberligisten aus dem Sportkreis Bad Salzungen etwas zu feiern. Lediglich die Thüringenliga-Reserve des FC Schweina-Gumpelstadt jubelt in Dermbach. In Vacha und Unterbreizbach passt sich die Stimmung dem Wetter an.