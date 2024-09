Fußball-Interview Wenn Nachwuchsarbeit großgeschrieben wird

Torsten Rauche ist seit vierzehn beim SV 09 Arnstadt, davon seit neun Jahren Nachwuchsleiter und gehört dem Vorstand seit 2022 an. Im Interview stellt er sich Fragen zur Nachwuchsarbeit, was es für Herausforderungen gibt und was bereits erreicht wurde. Zudem blickt Torsten Rauche in die Zukunft hinsichtlich der Talenteförderung und den damit verbundenen Aufgaben.