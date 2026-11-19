Wegen des Totensonntags werden auch an diesem Wochenende alle Partien des 13. Spieltages der Fußball-Landesklasse am Samstag ausgetragen. Nur das Wetter könnte da noch einen Strich durch die Rechnung machen. Während Herpf die Eintracht aus Hildburghausen empfängt und sich der SV Walldorf mit Gospenroda duelliert, kann der VfL Meiningen mit einem Sieg gegen den SV Steinach die Herbstmeisterschaft klarmachen.