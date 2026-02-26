Ausnahmslos Heimspiele stehen für die drei Teams aus der Region am kommenden Samstag an. Alle drei Gegner sind unter den Top-5 der Tabelle.
Fußball-Landesklasse „Wir haben nur noch Endspiele“
Ralf Ilgen und Björn Eimer 26.02.2026 - 15:30 Uhr
Der 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse bringt den drei Teams der Region jeweils starke Gegner aus den Top-5 der Tabelle. Wie gehen sie die Partien an?
