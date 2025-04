Der SV 08 Steinach ist im Abstiegskampf der Landesklasse angekommen. Was aber noch viel wichtiger ist, die Mannschaft von Trainer Rene Queck hat diesen Abstiegskampf auch angenommen. Als das Team auf dem heimischen Kunstrasen sogar zwei Mal in Rückstand gerät, gehen nicht etwa die Lichter aus und man ergibt sich dem Schicksal. Nein: Die Mannschaft glaubt an sich und die Mannschaft kann fighten. Steinach hat nach dem 0:1 unmittelbar im Gegenzug die passende Antwort. Und auch nach dem 1:2 fünf Minuten vor dem Ende kam die Mannschaft postwendend zurück! Auf dem Steinacher Spielberichtsbogen standen dann nach Spielschluss gleich drei Saison-Premierentreffer!