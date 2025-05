Der FC Barchfeld durfte nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen am Samstag wieder auf eigenem Platz ran und teilte sich im Duell mit dem FSV Waltershausen erstmals in diesem Jahr die Punkte. Nach Roter Karte in Ohrdruf eine Woche zuvor nahm FC-Trainer Stephan Anschütz auf der Zuschauerbank Platz, an der Seitenlinie stand in Vertretung Andreas Otto.