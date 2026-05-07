Viel hat sich für die beiden Vereine, die am Freitagabend (18.30 Uhr) zur Partie des 26. Landesklasse-Spieltags aufeinandertreffen, in den vergangenen zwei Wochen getan. Der VfL Meiningen spielt weiterhin um die Meisterschaft, mit dem erklärten Verzicht aber nun nicht mehr um den Aufstieg. Der FC Steinbach-Hallenberg stand nach fünf sieglosen Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Zwar hat sich am Tabellenrang noch nichts geändert, doch haben die Haseltaler mit zuletzt zwei Siegen den Kampf um den Klassenverbleib angenommen. Der wird mit dem Aufstiegsverzicht der Spitzenteams nun aber wohl noch schwerer werden als ohnehin schon. Denn wenn es keinen Aufsteiger in die Thüringenliga gibt, muss eine Mannschaft mehr absteigen.