Es wurde nichts am Samstagnachmittag mit einem tollen Duell zweier spielstarker Mannschaften. Zu gut hatten die Trainer ihre Jungs auf den Gegner eingestellt, zu clever verteidigten beide Mannschaften und es gelang keinem der beiden Teams, den Gegner durch viel Druck in den entscheidenden Fehler zu zwingen. So war es ein enttäuschendes Spiel, was die Chancen angeht, aber doch sehr spannend und rassig in den Zweikämpfen. Es war eher etwas für die Taktikfüchse, die beim Zuschauen sicher ihren Spaß gehabt hätten. Am Ende stand ein torloses 0:0.