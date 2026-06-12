Kurioser kann ein Saisonfinale kaum sein: Landesklasse-Aufsteiger 1. Suhler SV könnte an diesem Sonntag (14. Juni) bereits den nächsten Sprung nach oben machen – dann, wenn der Vierte Wacker Gotha gegen Ohratal nicht über ein Unentschieden hinauskommt und Suhl zu Hause gegen die um den Klassenerhalt kämpfende Eintracht aus Ifta gewinnt. Dann würde Suhl ab der kommenden Saison in der Thüringenliga kicken. Das gab es zuletzt in der Saison 2004/05.