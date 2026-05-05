Eigentlich schien alles klar: Durch eine bisher fast makellose Rückrunde hatte sich der FSV Ohratal in die Poleposition für den Staffelsieg in der Fußball-Landesklasse 3 gebracht. Jeder ging davon aus, dass man im Ohratal den Weg in die Thüringenliga gehen will. In einem Statement erklärte der FSV aber vergangene Woche, für viele überraschend, den Aufstiegsverzicht. „Diese Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen. Grundsätzlich ist es weiterhin unser klares Ziel, mittelfristig in Thüringens höchste Spielklasse zurückzukehren. Ein solcher Schritt soll jedoch aus unserer Sicht nachhaltig und strukturell gefestigt erfolgen. Aktuell sehen wir hierfür noch nicht die notwendigen Voraussetzungen im gesamten Vereinsgefüge. Insbesondere im Bereich des Unterbaus besteht derzeit Entwicklungsbedarf“, heißt es unter anderem vom Verein.