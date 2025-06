Am Wochenende sind wegen der anstehenden Osterfeiertage keine Begegnungen im Landesmaßstab angesetzt: Das lange Wochenende steht für die Freunde und Familien der Fußballer zur Verfügung. Dennoch haben nicht alle Mannschaften spielfrei. Denn in der Landesklasse Staffel 3 stehen noch zwei Nachholbegegnungen auf dem Spielplan. Davon ist auch Eintracht Hildburghausen betroffen. Die Eintracht reist in die Kurstadt nach Bad Salzungen und trifft dort auf die gastgebende Wacker-Mannschaft.