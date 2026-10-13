Ungeschlagen, mit erst einem Remis nach acht Spielen und mit einer eindrucksvollen Tordifferenz von 27:1 steht der VfL Meiningen an der Tabellenspitze der Landesklasse, Staffel 3. Die bisherigen Leistungen machen die Theaterstädter zum Aufstiegsfavoriten und die Rückkehr in die Fußball-Thüringenliga ist auch das Ziel der Meininger. Einen kleinen Haken hat deren bisherige Serie. Welcher das ist, versuchen wir am Ende zu erklären.