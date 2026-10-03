In der vorgezogenen Partie des 15. Spieltags – dieser steht eigentlich erst Anfang Dezember und unmittelbar vor dem Gang in die Winterpause an – und obendrein zur hauseigenen Kirmes empfing der SV Walldorf am Freitagabend mit dem FSV Wacker Gotha ein echtes Spitzenteam der Landesklasse, Staffel 3. Aus dem Walldorfer Vorhaben, die Gäste aus Gotha in Verlegenheit zu bringen und auf eigenem Boden zu punkten, wurde nichts, denn der FSV nahm mit einem klaren 6:2-Auswärtssieg die drei Punkte mit auf die Heimreise. Schon zur Halbzeit lag der SV mit 1:3 im Rückstand, konnte aber trotz Überzahl im zweiten Durchgang die Partie nicht mehr drehen.