Es bedurfte schon einer Spitzenmannschaft, um dem SV 1921 Walldorf nach zehn Spielen wieder mal eine Niederlage in der Fußball-Landesklasse beizubringen. Der gastgebende FSV 06 Ohratal siegte erwartungsgemäß 3:1(1:0). Dabei spielten die 06er mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl, obwohl es für die Hausherren nur zwei Gelbe Karten gab. Schlecht nur, wenn die derselbe Spieler bekommt! Aber auch nach Keyßners Ampelkarte nach 58 Minuten merkte man das Fehlen eines Spielers nicht.