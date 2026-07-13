Der bayerische Kreisligist TSV Ostheim/Rhön lud zu seinem Vereinsjubiläum den SV 1921 Walldorf zu einem freundschaftlichen Vergleich ein und musste diesen mit einer 1:2-Heimniederlage quittieren. Die Gastgeber zeigten bei schweißtreibenden Temperaturen von Beginn an ihr läuferisches Können, Walldorf brauchte etwas, um in die Partie zu kommen. Außerdem spielte der SV in der ersten Halbzeit „bergauf“. So passierte bis zur ersten Trinkpause nicht viel. Danach änderte sich das jedoch: Erst wurde der Schuss von Möbs geblockt, auf der Gegenseite scheiterte Lenhardt an Volklandt im Walldorfer Tor. Hahnemann hatte in der Folge auch kein Glück, aber Hippe brachte den SV kurz vor der Pause in Führung. Der TSV ließ seine Chancen weiter aus.