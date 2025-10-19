Die 102 zahlenden Zuschauer staunten zeitweise nicht schlecht über den Fußball, der am Samstag im Gothaer Volkspark-Stadion gespielt wurde. Der eine oder andere geriet ins Schwärmen an frühere Zeiten, in denen man in Gotha höherklassigen Fußball sehen konnte. Diesmal aber trafen sich zum 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse die Tabellennachbarn SV 1921 Walldorf und der FSV 03 Wacker Gotha zum Schlagabtausch und gingen mit einem klaren 6:1 für die Hausherren wieder getrennte Wege.