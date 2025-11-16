“Bei Wacker müssen dringend Tore her“, hatten wir noch in der Vorschau zum 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse getitelt. Bei den Kurstädtern wollte man dieser Aufforderung nur allzu gern Folge leisten und so siegte der SV Wacker Bad Salzungen im Heimspiel gegen die SpVgg Siebleben und beendete gleich mehre Negativserien. Seit vier Spielen hatte die Mannschaft des rotgesperrten Trainers Mathias Weisheit kein Tor mehr geschossen, zuletzt sechs Niederlagen nacheinander kassiert und seit neun Spielen – seit dem 23. August – nicht mehr gewonnen. All dies änderte sich mit dem 4:2-Erfolg am Samstag.