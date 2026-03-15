Im Kellerduell des 19. Spieltags besiegte Wacker Bad Salzungen die Eintracht aus Ifta knapp mit 1:0 und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf.
Fußball-Landesklasse Wacker sendet das nötige Lebenszeichen
Frank Dietzel 15.03.2026 - 12:44 Uhr
Ein Sieg im Kellerduell gegen Eintracht Ifta ist Pflicht für die Hoffnung auf den Klassenerhalt. Wacker Bad Salzungen liefert – kein Gegentor und ein goldener Treffer.
Im Kellerduell des 19. Spieltags besiegte Wacker Bad Salzungen die Eintracht aus Ifta knapp mit 1:0 und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf.