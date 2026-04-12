Die Osterbedingte, zweiwöchige Pause hat der Spielfreude des SV Wacker Bad Salzungen keinen Abbruch getan. Dem überraschenden 4:3-Erfolg gegen Titelanwärter Wacker Gotha vom letzten März-Wochenende ließen die Kurstädter in der Ferne nun einen weiteren Sieg folgen – und das abermals mit vier eigenen Treffern. Beim direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, dem SV Grün-Weiß Gospenroda, siegten die Salzunger mit 4:2.