Das fußballerische Schicksal des FC Steinbach-Hallenberg war bereits am Samstag mit dem Abstieg des SV Borsch besiegelt worden. In der Konsequenz müssen die drei Letzten der Landesklasse-Tabelle den Gang in die Kreisoberliga antreten. Die Haseltaler konnten keinen jener drei unbeliebten Plätze mehr verlassen, nach acht Jahren in der Landesklasse ging es für den FC somit nur noch um einen versöhnlichen Saisonabschluss. Der sollte gegen die SpVgg Siebleben mit einem 4:1-Heimsieg gelingen.