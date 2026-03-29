Werden der VfL Meiningen und Flutlichspiele wieder Freunde? So schnell sicher nicht. Zwei Wochen nach dem deftigen 0:4 zu Hause gegen den FSV Ohratal kann der VfL auch das zweite Flutlichtspiel der Rückrunde der Fußball-Landesklasse nicht gewinnen. Am Ende stand ein 1:1 gegen den 1. Suhler SV, in dem die Gastgeber die besseren Chancen hatten, am Ende wegen zwei vergebener Suhler Großchancen in der Nachspielzeit sogar noch mit einem einen Punkt zufrieden sein können.