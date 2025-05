„Es geht wieder um die drei Punkte und nichts weiter“, sagt Steinbach-Hallenbergs sportlicher Leiter Siegmar Schuckay ein Jahr nach der Attacke auf ihn beim letzten Heimspiel des FC gegen die SpVgg Siebleben. Am Sonntag soll wieder das Sportliche im Vordergrund stehen. Auch der SV Walldorf (am Samstag) und Struth-Helmershof (am Sonntag) kämpfen auf eigenen Plätzen um drei Punkte.