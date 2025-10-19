Die Aufregung in den gut 90 Landesklasse-Minuten in Suhl konnte Christian Hatzky am Samstag (18. Oktober) nur wenig anhaben. Dafür liegen hinter Sieblebens neuem Trainer zu emotionale Wochen. Anfang September bot der eigentliche Chefcoach Kevin Pfeifer dem Vorstand seinen Rücktritt an, weil – wie Präsident Dirk Stiehm gegenüber der „Thüringer Allgemeinen“ erläuterte – „die Schiedsrichter sich seit längerer Zeit auf unsere Bank eingeschossen haben“. 13 Mal Gelb sowie dreimal Gelb-Rot sahen die Verantwortlichen neben dem Spielfeld in der abgelaufenen Saison. Auch nach dem Sommer entspannte sich das Verhältnis nicht.