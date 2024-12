Der SV Thuringia Struth-Helmershof unterliegt im richtungsweisenden Spiel dem 1. FC Sonneberg und muss den Gegner in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Vom 2. bis 4. Spieltag stand der Aufsteiger an der Tabellenspitze, mit dem Gang in die Winterpause ist für Trainer Heiko Stern und seine Mannschaft Abstiegskampf angesagt.