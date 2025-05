Dass die Struther gegen Spitzenmannschaften mithalten können, stellten sie vor Wochenfrist in Borsch unter Beweis – auch wenn es dort mit einem Punktgewinn nicht klappte. Anders auf der heimischen Hofwiese. Mit den gleichen Mitteln wie in der Rhön stellten die Struth-Helmershofer auch Hildburghausen vor eine nahezu unlösbare Aufgabe. Taktisch blendend eingestellt, klug gestaffelt, entschlossen in die Zweikämpfe gehend, einer für den anderen spielend und kämpfend, immer wieder Nadelstiche in der Offensive setzend – so präsentierte sich die Thuringia und fuhr einen 2:0-Sieg ein, der nüchtern betrachtet sogar höher hätte ausfallen können.