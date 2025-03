Das erste Punktspiel der beiden Kontrahenten im Jahr 2025 ähnelte in vielerlei Hinsicht dem Hinspiel der Saison in Barchfeld. Nur mit umgekehrten Vorzeichen. Damals hatten die Barchfelder mit individuellen Fehlern die Gäste zu Gegentreffern eingeladen, am Sonntag entsprangen die ersten beiden Tore der Gäste solchen Schnitzern des Gegners. Um aber keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Der Barchfelder Sieg vor einer trotz Faschingsumzugs in der Gemeinde ansehnlichen Kulisse war hoch verdient und entsprach dem Spielverlauf vollends.