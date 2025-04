Torreich und mit Engagement, aber ohne das nötige Glück unterlag der SV Thuringia Struth-Helmershof in der Fußball-Landesklasse am vergangenen Wochenende dem Tabellenzweiten Wacker Gotha mit 2:4. Es war eine Partie, die man verlieren konnte, aber nicht wollte. Am Ostermontag sieht das anders aus, wenn die Thuringia im Aufsteigerduell bei der SG Lauscha/Neuhaus antritt. Ein Sieg beim Tabellennachbarn ist für den angestrebten Klassenerhalt Pflicht. Zudem räumt der Struth-Helmershofer Vereinsvorsitzende mit ein paar Gerüchten auf.