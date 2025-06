Der letzte Spieltag der Fußball-Landesklasse ist in Sachen Klassenerhalt nur für Struth-Helmershof noch interessant. Walldorf (in Hildburghausen) und Steinbach-Hallenberg (zu Hause gegen Sonneberg) können die Spielzeit ohne Druck auslaufen lassen. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr.