Hätte der SV Westring Gotha nur immer so munter und forsch aufgespielt – der Klassenerhalt in der Landesklasse wäre kein unmögliches Unterfangen gewesen. Wahrscheinlich wird der 6:1-Erfolg der Elf von Karen Danielyan nichts mehr am Abstieg der Gothaer ändern. Aber dafür steckt Mitaufsteiger SV Thuringia Struth-Helmershof nach der schwachen Vorstellung am 26. Spieltag nun wieder richtig tief im Schlamassel und muss mehr denn je um den Ligaverbleib kämpfen.