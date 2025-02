Fußball-Landesklasse: Testspiel fällt aus, ab in die Türkei!

Am Samstag hatte für Trainer Heiko Stern und seine Struth-Helmershofer Thuringia eigentlich ein Spiel gegen den Kreisoberliga-Dritten FC Zella-Mehlis auf dem Plan gestanden. Doch daraus wird nichts. Es ist das zweite von fünf Testspielen des Landesklasse-Aufsteigers, das der Witterung zum Opfer fällt. Bis zur Rückkehr in den Liga-Alltag am 22. Februar (Auswärtsspiel bei Mitaufsteiger SG Lauscha/Neuhaus) wärmen sich die Thuringia-Spieler in der nächsten Woche auf andere Art auf – es geht zum Trainingslager in die Türkei.